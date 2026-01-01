Четвърти ден продължава издирването на 58-годишния мъж, който изчезна след наводнението в Пещера в понеделник. Тялото му все още не е открито, съобщиха от полицията в Пазарджик, като уточниха, че днес усилията ще бъдат насочени към определени труднодостъпни места с наноси и гъста растителност.

В издирвателните действия участват служители на Районно управление в Пещера, полицейския участък в Брацигово, екипи на Областна дирекция на МВР - Пазарджик с трима водачи на служебни кучета, както и пожарникари от Пещера и Брацигово. В операцията се включиха и доброволци от Доброволното формирование „Актив-112“ в Брацигово.

Продължава издирването на мъжа, изчезнал при наводнението в Пещера

В сряда екипите са обходили коритото на реката в района до границата между Пазарджишка и Пловдивска област. Проверени са участъци с натрупани наноси и гъста растителност.

Мъжът изчезна по време на наводнението в понеделник, причинено от проливните дъждове в района на Пещера и Батак.