Продължава издирването на 58-годишния мъж, изчезнал при наводнението в пещерския квартал „Луковица“ в понеделник.

Това съобщи говорителят на Областна дирекция на МВР-Пазарджик Мирослав Стоянов.

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На 25 август в издирвателната акция се включиха служители на Районното управление в Пещера, полицейския участък в Брацигово и Областна дирекция на МВР, екипи на пожарната в Пещера и Пазарджик, както и доброволци.

Екипите обследват коритото на Стара река и прилежащите територии. Издирването е затруднено от огромната площ, която трябва да бъде проверена, както и от тежките условия – множество кални наноси, паднали дървета, дънери, клони и скална маса.

Продължава издирването на мъжа, отнесен от придошлата вода в Пещера

Поради сложния и труднодостъпен терен участниците в операцията трябва да работят с повишено внимание. Мъжът изчезна по време на наводнението в понеделник, причинено от проливните дъждове в района на Пещера и Батак.