Частично бедствено положение е обявено на територията на квартал „Луковица“ в Пещера след наводнението, причинено от интензивните валежи и рязкото повишаване на нивото на Стара река вчера. Това съобщиха от общинската администрация.

Бедственото положение обхваща засегнатата от наводнението територия в района около Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. Димитър Ранев“-Пещера, като то е в сила от 25 август за срок от седем дни. Водите на Стара река са излезли извън речното корито и са засегнали жилищни имоти и прилежащи територии. Създадена е опасност за живота и здравето на населението и са нанесени материални щети.

Наводненията в Батак и Пещера: Каква помощ получават пострадалите?

Във връзка с обявеното частично бедствено положение се въвежда в изпълнение Планът за защита при бедствия на Община Пещера в частта му за действия при наводнение.

На засегнатата територия предстои разчистване на кал, наноси и отпадъци, както и отводняване на засегнатите имоти при необходимост. Ще бъдат извършени обследвания на засегнатите имоти и инфраструктура, както и на участъците от коритото на Стара река.

Аварийно-възстановителните дейности ще се организират от Община Пещера във взаимодействие с Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пазарджик, Областната дирекция на МВР-Пазарджик и останалите компетентни институции.

Продължава издирването на мъжа, отнесен от придошлата вода в Пещера

Екипи на дирекции „Социално подпомагане“ тръгват на обход на пострадалите от проливните дъждове имоти в общините Батак и Пещера, съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика. Екипите ще направят оценка на нанесените от наводнението щети и ще информират собствениците на засегнатите къщи каква социална подкрепа могат да получат.

Продължава и издирването на 58-годишния мъж от Пещера, който изчезна при наводнението след проливните дъждове на 24 август. Няколко къщи в квартал „Луковица“ в Пещера и на територията на баташкото село Нова Махала бяха наводнени след проливния дъжд в понеделник, а няколко часа полицията издирва с дрон и следови кучета изчезналия 58-годишен.