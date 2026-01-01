Президентството отхвърли спекулациите около поздравителния адрес на Илияна Йотова до украинския държавен глава по повод националния празник на Украйна, като подчерта, че документът е изпратен на български език в съответствие с установения дипломатически протокол, а преводът се извършва от българското посолство в съответната държава.

„В отговор на постъпили запитвания прессекретариатът на държавния глава информира, че поздравителният адрес от президента на Република България до украинския президент по повод националния празник на Украйна е изпратен в оригинал на български език, каквато е официалната протоколна практика“, пишат от пресслужбата на президентството.

„Съгласно установения дипломатически протокол неофициален превод на документа на езика на държавата на акредитация се извършва от посолството на Република България и се предоставя на съответния адресат“, допълват оттам.

„В конкретния случай президентът на Република България е спазила стриктно установените правила на дипломатическия протокол. Абсолютно недопустими са всякакви спекулации относно езика на изпратения поздравителен адрес, както и относно неговото значение. Утвърдена дипломатическа практика е изпращането на поздравителни адреси от държавни глави по повод национални празници като израз на уважение към народа на съответната държава, особено когато в нея има голяма българска общност“, твърдят от президентството.