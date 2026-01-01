Комисар Иван Аврамов е новият заместник-директор на ОД на МВР-Монтана. Назначението е в сила от 26 август, със заповед на министъра на вътрешните работи, съобщиха от полицията.

Тази година той ръководи Областната дирекция на МВР като директор за период от шест месеца. През последния месец заемаше поста началник на Криминална полиция в Районно управление-Лом.

Рокади в полицията в Монтана

През 2023 г. също е бил заместник-директор на ОД на МВР. Кариерата му в МВР започва през 1996 г. като разузнавач в Лом. Между 2009 и 2021 г. заема различни ръководни постове в криминална полиция. Роден е през 1972 г. и е завършил висше образование във ВВТУ-София.

ОД на МВР-Монтана

За високи резултати комисар Аврамов е награждаван 27 пъти. Като директор на дирекцията получава и най-високите отличия на ведомството: „Почетен медал на МВР“ и „Почетен знак на МВР - III степен“.

ОД на МВР-Монтана

Досегашният заместник-директор комисар Красимир Кирилов напуска системата на МВР. За своята дългогодишна служба и съществен принос в борбата с престъпността той бе изпратен с почетен плакет и грамота, връчени му от директора на ОД на МВР старши комисар Мариян Божинов.