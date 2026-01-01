Светът на киното и театъра загуби един от най-смелите си разказвачи – британският актьор Тим Къри почина на 80-годишна възраст в дома си в Лос Анджелис. Новината беше потвърдена от неговия дългогодишен агент Марша Хървиц.

За милиони хора по света името на Тим Къри винаги ще бъде свързано с образа на д-р Франк-Н-Фъртър от култовия мюзикъл „Шоуто на Роки Хорър“. Ролята, която Къри първо играе на театралната сцена в Лондон през 1973 г., се превръща в нещо повече от актьорско изпълнение - става културен феномен.

Тим Къри можеше да влезе в кошмарите на цяло поколение като зловещия клоун Пениуайз в телевизионната адаптация на „То“ по Стивън Кинг от 1990 г. Същевременно, той можеше да ни разсмее до сълзи като саркастичния, но елегантен портиер в „Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк“ или като иконома Уодсуърт в комедията „Улика“.

Пътят му започва далеч от Холивуд. Роден на 19 април 1946 г. в Чешър, Англия, Тимъти Джеймс Къри учи английски език и драматургия в университета в Бирмингам. Първата му голяма роля е в лондонската продукция на мюзикъла „Коса“ през 1968 г.. Кариерата му на Бродуей също е успешна, като му носи три номинации за награда „Тони“.

Животът му обаче е белязан и от лична битка. През 2012 г. Къри получава тежък инсулт, който се отразява сериозно на здравето му и го принуждава да се придвижва с инвалидна количка. Въпреки това той продължава да работи, основно като озвучаващ актьор, показвайки забележителна устойчивост и любов към изкуството. Официална причина за смъртта му не се съобщава, но по неофициална информация здравето му е било влошено от известно време.