Кралят на Великобритания Чарлз Трети и съпругата му - кралица Камила, ще направят едноседмична обиколка на държави в Карибския басейн тази есен, като ще посетят Антигуа и Барбуда, Бахамските острави и Гвиана, съобщи днес Бъкингамският дворец, предаде Ройтерс.

Основната причина за пътуването е монархическата двойка да присъства на Срещата на правителствените ръководители на страните от Общността на нациите, която ще се състои в Сейнт Джонс, в Антигуа и Барбуда, от 1 до 4 ноември 2026 г.

Чарлз, който е крал и на Антигуа и Барбуда, оглавява също така и Общността нациите, в която влизат над 50 държави, преди част от Британската империя, отбелязва Ройтерс.

Преди срещата на Общността на нациите монархът ще посети Бахамските острови - друг британски островен доминион. Крал Чарлз Трети ще има и държавно посещение в Гвиана, в Южна Америка.