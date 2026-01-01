Временно ще бъде променена организацията на движението в участък от автомагистрала „Хемус“ в Софийска област и по път I-3 в района на село Горна Студена в четвъртък, 27 август. Причината е подмяна на камери, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Ограничения по АМ „Хемус“

Между 9:00 и 18:00 часа ще се подменят преброителни камери при 6-и километър на магистрала „Хемус“ в двете платна за движение.

По време на работата последователно ще бъде ограничавано преминаването в изпреварващата лента и в двете посоки. Автомобилите ще се движат в активната лента.

От АПИ призовават шофьорите да преминават с повишено внимание и да спазват временната пътна сигнализация.

Смяна на тол камери край Горна Студена

Ограничения ще има и по път I-3 в района на село Горна Студена, област Велико Търново.

Между 10:30 и 11:30 часа ще бъдат подменяни тол камери. Дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки.

Временно ще се ограничава движението в едната лента, като автомобилите ще преминават през свободната.

Актуална информация за пътната обстановка може да бъде получена от официалния сайт на АПИ и на денонощния телефон 0700 130 20.