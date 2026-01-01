Със заповеди на министъра на вътрешните работи от 20 август, са извършени кадрови промени в ръководния състав на Областната дирекция на МВР и Районното управление в Монтана, съобщиха от полицията.

Полицията в Монтана е с нов шеф (СНИМКА)

Главен инспектор Нино Петров е назначен на длъжността „Началник на Районно управление-Монтана“. До момента той заемаше поста началник на сектор „Криминална полиция“ в същото управление.

Главен инспектор Петко Шумански - досегашен началник на РУ-Монтана поема ръководството на отдел „Криминална полиция“ към Областната дирекция на МВР.