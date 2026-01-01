Има нещо специално в това да се храним заедно. Споделянето на храна с други хора може да подобри психичното ни здраве, да намали риска от депресия и да има положителен ефект върху мозъка.

Не става дума за нова диета, а за една от най-древните човешки практики – да се храним в компания.

„Споделянето на храна е основен механизъм за изграждане на връзки, доверие и близост с другите“, казва Ян-Емануел Де Неве, професор в Оксфордския университет.

Храненето в компания подобрява настроението

Проучване сред повече от 9000 жени над 60 години в Китай установява връзка между храненето насаме и по-високия риск от депресия. Дори след отчитане на фактори като здравословно състояние, финансово положение и дали човек живее сам, тенденцията се запазва.

Друго изследване в Япония показва, че хората между 65 и 74 години, които живеят със семействата си, но се хранят сами, са пет пъти по-склонни да развият симптоми на депресия в сравнение с тези, които редовно се хранят в компания.

Данните от Световния доклад за щастието също показват ясна връзка: колкото повече хранения споделяме с други хора, толкова по-високо е емоционалното ни благополучие.

Полза и за мозъка

Изследване от Япония от 2025 г. установява, че хората, които редовно се хранят сами, имат по-малък обем на някои области на мозъка, свързани с паметта и когнитивните функции.

Учените предполагат, че социалната изолация може да има роля. Разговорите по време на хранене осигуряват умствена стимулация, а общуването може да намалява стреса – фактор, който е свързан с влошаването на мозъчната функция.

Други изследвания показват, че присъствието на компания може дори да направи храната по-вкусна. Хора, които ядат шоколад заедно с друг човек, го оценяват като по-приятен.

Италианският урок

Италия е сред страните, в които традицията на съвместното хранене е най-силна. Средно италианците споделят около девет хранения седмично, докато в Япония са под четири, а във Великобритания и САЩ – около седем-осем.

Италианското движение Slow Food отдавна защитава идеята храната да бъде не просто начин да се нахраним, а възможност да общуваме.

Затова следващия път, когато се чудите как да подобрите настроението си, може би няма нужда да търсите сложни решения.

Поканете приятел на обяд. Понякога една споделена трапеза може да е полезна не само за душата, но и за мозъка.