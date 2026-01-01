Ескалация на напрежението в Ловешко след потвърдения случай на антракс в село Стефаново.

Синът на собственика на заразената кравеферма на два пъти се опита да прегази екипа на NOVA , който снимаше буферната зона, отцепена от здравните власти – първо с лекия си автомобил, а малко по-късно и с трактор. На място е извикана полиция, която го е задържала.

Според местните жители семейството отдавна е известно в селото с проявите си на агресия.

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„Бащата и майката не са чак толкова агресивно настроени, но синът е малко по-буен като характер. Хората не смеят да се обръщат към тях”, каза бившият кметски наместник Иван Джуров.

Иначе семейството се грижело добре за кравите. „Над 200 животни с трима души да ги гледаш – трудно е”, каза Джуров.

Притесненията сега са основно около антракса.

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„Няма опасност за здравето на хората. Предприети са всички необходими мерки, обектът е дезинфекциран”, каза областният управител Пламен Христов.

Установени са 21 контактни лица, които днес ще бъдат прегледани от лекари. „До този момент няма други заразени, освен тримата, които са в болница”, каза още Христов.

Днес започва и ваксинация на всички животни.