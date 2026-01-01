37-годишен мъж е задържан, след като е установено, че е шофирал с 2,40 промила алкохол в Стара Загора, съобщиха от полицията.

Мъжът е бил спрян около 1:42 часа на 28 август на ул. „Цар Калоян“. При проверката с техническо средство е отчетено наличие на 2,40 промила алкохол.

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По случая в сектор „Пътна полиция“ е образувано бързо производство по чл. 343б, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Водачът е задържан за срок до 24 часа.