Разследват инцидент с воден „диван“ в морето в Свети Влас, съобщиха от полицията.

На 26 е подаден сигнал за произшествието, станало на 23 август пред хотел.

Шестима пострадаха при инцидент с воден „банан“ на нерегистрирана водна база край Ахелой

42-годишна полска туристка е наела заедно с дъщеря си от база за водни атракциони "диван", теглен от джет.

Водачът на джета е бил 54-годишен българин, който при рязък завой, се е сблъснал с неустановен към момента сърфист.

При удара той е паднал върху полякинята, която получила фрактури на три ребра и е настанена в болница - без опасност за живота.

По случая се води разследване.