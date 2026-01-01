Премахване акциза на пропан-бутана е една от мерките, които властта обяви във връзка с високите цени на горивата, след като проведе работна среща в Министерския съвет.

Подпомагане от близо 44 евро цента за литър газьол

„Голяма част от мерките, които ние вече сме задействали, бяха предвидени в бюджета за 2026 г. Докато някои хора лягаха пода чадърите и си почиваха, правителство не спря да работи за своите граждани. Бюджетът, наречен от някои лош, предвиждаше кризите, които в момента се случват.“, обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.

По думите му едно от най-важните пера са 170 милиона евро, които са предвидени като държавна помощ за земеделските производители. От тях 100 милиона евро ще отидат за компенсации за подкрепа за разликата между цената на газьола през 2025 г. и цената му през настоящата година. Тоест земеделските производители ще получат подпомагане от близо 44 евро цента за литър, обясни министърът.

Премахване акциза на пропан-бутана

Министърът на иновациите и растежа Александър Пулев обяви, че освен вече работещите мерки е разработен и изцяло нов пакет от мерки, който слага „край на хеликоптерните пари“. По думите му това са мерки, насочени целево към най-уязвимите сегменти на българското население. Над 550 хиляди български граждани с ниски доходи ще бъдат директни бенифициенти на правителствената подкрепа. Той отбеляза, че става дума за субсидии, насочени към структуроопределящи сектори – публичен транспорт, ученически превози, медицински транспорт.

„Фокусът е върху малките отдалечени места, които предлагат не толкова рентабилни линии, но са изключително важни за функционирането местното общество“, отбеляза той.

Една от мерките в новия пакет е премахване акциза на пропан-бутана. „Това ще доведе до много сериозно намаляване на цената на колонка в полза и подкрепа на всички български граждани, които използват газова уредба. Това е в подкрепа и на индустрията, тъй като голяма част от автомобилните превозвачи използват подобно гориво“, заяви министър Пулев.

50 евро еднократна помощ за хора с ниски доходи заради поскъпването на горивата

Еднократна финансова помощ от 50 евро ще бъде предоставена на хора и семейства с ниски доходи като част от подготвяните мерки за ограничаване на социалния ефект от поскъпването на горивата. Това обяви социалният министър Наталия Ефремова след проведена в Министерския съвет среща, посветена на цените на горивата.

Мярката, наречена „Инфлационен чек“, е предназначена да осигури допълнителна подкрепа за най-уязвимите домакинства и хората, чиито доходи са под определената линия на бедност.

Очаква се помощта да достигне до представители на осем различни групи. Сред тях са хора и младежи, останали без родителска грижа, както и граждани, които получават целева помощ за отопление.

В обхвата на програмата ще попаднат още семейства, които се грижат за деца с трайни увреждания, деца, отглеждани от роднини или в приемни семейства, както и военноинвалиди и военнопострадали.

Средствата ще бъдат изплатени еднократно, като правоимащите няма да трябва да подават заявления. Данните за получателите ще бъдат проверявани служебно от институциите.

По думите на министър Ефремова изплащането на помощта е планирано да започне през следващия месец. Парите ще могат да бъдат получени по карта или чрез пощенски оператор.

Вчера от правителствената пресслужба обявиха, че днес на „Дондуков“ 2 ще се проведат серия от важни за страната срещи, сред които и свързани с цените на горивата, действията на институциите срещу корупцията, както и заседание на Съвета по сигурността.

Преди ден ГЕРБ-СДС призова „подготвеното правителство на Радев“ да обяви „адекватни решения и мерки“ за справяне с високите цени на горивата.

ГЕРБ: Очакваме адекватни мерки от правителство за справяне с високите цени на горивата

Депутатът Александър Иванов обвини кабинета в четиримесечно забавяне на съответните мерки.

„Правителството има огромно влияние върху сектора, но не виждаме адекватни решения. Всеки ден забавяне от правителството на Радев води до това, че българските граждани обедняват, а цените на стоките и услугите се повишават“, заяви Иванов, визирайки инфлацията в България за август, която по думите му е рекордно висока за Европа – 5,1%.