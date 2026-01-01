Значително разширяване на въздушната свързаност между Германия и България се очаква през летния сезон на 2027 г. Нови полетни програми ще осигурят допълнителен капацитет от няколко ключови германски летища до Варна и Бургас.

Целта е българското Черноморие да стане по-достъпно за туристите от Германия, като се открият нови директни маршрути и се увеличи броят на полетите между двете страни.

„Полети, полети, полети – това е целта ни! Искаме България да бъде по-достъпна за туристите от Германия и заедно с авиокомпаниите да откриваме нови директни връзки с българското Черноморие“, заяви министърът на туризма д-р Илин Димитров.

Corendon Airlines с нови маршрути до Варна и Бургас

Авиокомпанията Corendon Airlines ще изпълнява полети от Кьолн/Бон до Варна и Бургас, както и от Нюрнберг и Щутгарт до Варна.

Полетните програми са планирани за периода от май до септември 2027 г. Очаква се новите маршрути да осигурят допълнителни възможности за туристи от германския пазар, които искат да посетят българското Черноморие.

Това е част от усилията за разширяване на въздушната свързаност с Германия – един от важните пазари за българския туризъм.

Най-малко 14 полета седмично с ICC

Допълнителен значителен капацитет ще осигури и ICC. Компанията планира да свързва Хановер, Дюселдорф и Лайпциг/Хале с Варна и Бургас в периода от 9 май до 3 октомври 2027 г.

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От всяко от трите германски летища са предвидени най-малко по два полета седмично до двете български морски летища.

По направленията Хановер–Бургас и Лайпциг/Хале–Бургас са планирани по три полета седмично. Така общата програма ще включва най-малко 14 полета седмично между Германия и Варна и Бургас.

Особено интересен е стартът на програмата на ICC, който съвпада с провеждането на Евровизия 2027 в Бургас. Първият полет от Германия до Бургас е планиран за 9 май.

Разговори и с Condor

Новите полетни програми ще допълнят вече съществуващите връзки между Германия и България, предлагани от авиокомпании като Eurowings, Discover Airlines, TUIfly, Sundair, Freebird и Wizz Air.

Министерството на туризма продължава да работи с авиокомпании, туроператори и летищни оператори за привличането на допълнителен въздушен капацитет през сезон 2027 г.

Водят се и активни разговори с авиокомпания Condor за включването на България в нейното портфолио. Потенциалното навлизане на превозвача на българския пазар би разширило възможностите за пътуване от Германия и би позволило достигането до нови групи туристи.

В тясно партньорство с Fraport Twin Star Airport Management се работи и за привличането на нови авиокомпании и развитието на въздушната свързаност на летищата във Варна и Бургас.

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Евровизия 2027 може да увеличи трафика към Бургас

Провеждането на Евровизия 2027 в Бургас се очаква да има допълнителен ефект върху въздушния трафик към България.

Международното събитие може да привлече посетители от множество европейски пазари и да увеличи търсенето на самолетни билети, места за настаняване, транспорт и туристически услуги.

Именно затова разширяването на въздушната свързаност се разглежда като един от ключовите фактори за развитието на туристическия сезон през 2027 г.

Повече директни полети означават по-лесен достъп до българското Черноморие и създават условия за увеличаване на туристическия поток от Германия. Наред с разширяването на съществуващите маршрути, привличането на нови авиокомпании остава сред основните цели на Министерството на туризма за сезон 2027 г.