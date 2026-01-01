Пробите на трима души, настанени в Университетската болница "Д-р Георги Странски" в Плевен, са категорично положителни за антракс. Това съобщи проф. Цеца Дойчинова, началник на инфекциозната клиника.

Този следобед са излезли пробите на семейство от ловешкото село Стефаново и техен близък приятел, за които имаше съмнения за антракс.

Проф. Цеца Дойчинова, началник на Инфекциозната клиника, обясни, цитирана от БНР. : "Обадиха от Лабораторията по особено опасни инфекции. Резултатът и на тримата пациенти - изследването се казва PCR, и при тримата изследването е категорично положително за антракс. Какво означава това, антраксът е тежко заболяване? Това е особено опасна инфекция и означава, че най-вероятно животните, които тези хора са отглеждали за собствена консумация, са болни".

Развитие по случая с антракс: 24 души под наблюдение и превантивно лечение

Заразяването сред хората става най-често при клане, при дране, ако има някоя раничка на ръцете, убождане от кост, от зъб на животното и т. н. Както се вижда, те са предимно по ръцете им тези кожни прояви (на антракс). Така че, реагирали сме правилно, че веднага сме ги хоспитализирали, сега сменяме терапията съобразно категорично положителния резултат. Те са изолирани, имаме предписания от РЗИ", добави проф. Дойчинова.

Областният управител на Ловеч Пламен Христов свика Областната епизоотична комисия, която да набележи мерки за справяне със ситуацията. Огнището е под възбрана за движението на животните и посещение на хора, в четвъртък започва ваксинация на животните.

Ситуацията е сложна, трябва да успокоим хората. Няма опасност за здравето им, заяви Христов.

Д-р Тихомира Въцова от Областна дирекция по безопасност на храните: обясни, че мерките, които трябва да се изпълнят вече дават резултати. "Следим здравословния статус ежедневно на животните. Възбранено е движението на животните в територията на село Стефаново. Това са един обект за говеда и три от обектите са с овце, там животните са с добър здравословен статус. Влизаме с превенция, незабавна, с ваксина. Няма опасност за населението, тъй като механизмът на предаването е при пряк контакт със заразено животно. Тези хора са имали пряк контакт при клането, при боравенето с трупа и с кожата на животното. Смятам, че за другите хора, които не са участвали там, няма реална заплаха", добави д-р Тихомира Въцова.

Д-р, директор на РЗИ – Ловеч, каза, че 21 са контактните лица, сред които експерти от институции и членове на заразеното семейство. "Осигурили сме в утрешния ден консултация със специалист по инфекциозни болести, за да бъдат прегледани и да им бъде назначено антибиотично лечение. Съгласно указанието, това е задължителна пост-експозиционна профилактика на такива контактни лица", каза тя.