Общо 24 души са под постоянно медицинско наблюдение и се лекуват превантивно с антибиотици заради случая с антракс, съобщи служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов в Гоце Делчев. От Българската агенция по безопасност на храните съобщиха в понеделник, че огнище на антракс е установено във ферма с 28 бивола в силистренското село Черногор. Заболяването е лабораторно потвърдено, като девет от животните са умрели, а останалите ще бъдат ваксинирани.

"Една е точката, от която тръгна проблемът. Проследяваме и целия път. Вече сме завършили този процес. Всички превозни средства, магазини и всичко, което е имало допир, е обезопасено. Храната е конфискувана. Стремим се до началото на другата седмица този проблем да бъде затворен", поясни служебният министър.

Няма опасност за населението във връзка с установения случай на антракс. По думите му е установена една основна точка на възникване на проблема, а институциите вече са проследили целия път на потенциално заразената продукция. "Българската агенция за безопасност на храните, Министерството на земеделието и храните служим като гарант и можем да си вършим работата, когато нашите съвети са чути и гражданите участват активно в това да се борим със заболявания, които се пренасят и на трапезата", допълни Христанов.

Той отправи и призив към гражданите да купуват хранителни продукти само от регламентирани и проверени търговски обекти, за да се гарантира безопасността на храните и да се предотвратят подобни инциденти.

Междувременно Христанов заяви, че проверките на Министерството на земеделието и храните показват сериозни пропуски в управлението на животинските отпадъци.По данни, представени от министъра, едва около 3,5 на сто от животновъдните обекти реално извозват мъртвите животни по установения ред. Около 27 на сто имат сключени договори, но не ги изпълняват, а приблизително 70 на сто нямат нито договори, нито организирано извозване. "Задаваме си въпроса къде отидоха тези умрели животни, ако не са изгорени, както е по процедура - нещо, за което България плаща", попита министър Христанов.

Според министъра това поражда сериозни съмнения за нерегламентирани практики, включително незаконно преработване и търговия с месо. Такива обекти са открити в Монтана, във Враца, в Лесидрен. Той подчерта, че подобни дейности застрашават здравето на хората. "Тази мрежа на създаване, производство и продаване на незаконна храна не може да съществува без политическа протекция на най-високо ниво", смята служебният министър. По думите му министерството ще продължи активните проверки и ще настоява за прекратяване на нелегалните практики, оставяйки тази политика като приоритет и за следващото редовно правителство.