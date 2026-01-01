Съществува опасност месо от огнището с антракс в силистренското село Черногор да е разпространено и в други области на страната. Около 2 тона месо вече са излезли през незаконна кланица в село Лъвино, община Исперих, област Разград.

На адреса на собственика й в Исперих е открит хладилник с общо 45 консерви по 0,800 кг и по 0,400 кг. Обектът е запечатан, взети са проби за лабораторно изследване за антракс. Консервите са възбранени до излизане на резултатите.

На сметището край Лъвино са намерени труп на мъртво животно и торби с месо и месни заготовки, които се изследват. Мястото ще бъде дезинфекцирано, съобщиха от БАБХ.

Проследено е движението на четири автомобила на собственика на имота в Лъвино, регистрирани за превоз на животни. Колите са под охрана и от тях са взети проби за изследване на антракс. Два от автомобилите са засечени между Дулово и Шумен, трети е пътувал до Варна.

Огнище на антракс във ферма с биволи в Силистренско

Заразени животни от Черногор са били преработвани в саздърма и в частен имот в Сливо поле, област Русе. При проверката там инспекторите са намерили около 200 кг свинско и телешко месо, както и месни продукти. По данни на собственика те са били за лична консумация.

Заради риска от антракс, пренесен от Черногор, наличното месо и месните продукти ще бъдат унищожени. Помещението и фризерите, в които те са били съхранявани, са запечатани до извършване на дезинфекция.

Проверен е и обект в с. Окорш, община Дулово, област Силистра. В него собственикът на стопанството с антракс е приготвял храни за лична консумация, както и продукти на ишлеме. По данни на самия стопанин той е направил 72 консерви. От тях са установени и унищожени 68. Останалите четири вече са изядени. Мястото е дезинфекцирано.

Към момента са установени 14 човека, имали контакт с огнището на антракс. Те се лекуват превантивно с антибиотици под лекарско наблюдение. Паралелно с проследяването на движението на заразените животни продължава работата в огнището на антракс в Черногор.

Оборът, фуражният сектор и терените на 700 м около тях са дезинфекцирани, обработено е и торище близо до стопанството. В селото са ваксинирани всички 407 застрашени животни - кози, овце, биволи, коне и едно магаре.

"Колегите от БАХ посетиха обект в Силистра, след разговори с конкретните животновъди, формулират подозрение, че там може да има заболяване, давате сметка, то е в резултати на обективирани причини и наблюдения.

В рамките на същия ден са взети лабораторни проби, изпратени с към референтна лаборатория и оттам констатират антракт. Разбира се, моментално цялото място е затворено, така че да няма разпространение на заболяването и предприемат колегите всички други мерки при такива заболявания по протокол", подчерта служебният министър на земеделиет Иван Христанов.

"В момента се прави проверка на това дали такова месо е достигнало до магазините обяви", служебният министър. "Даваме си сметка, че заболяването беше установено вчера или ония ден вечерта. Прави се проверка", каза той.

Инспектори на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съвместно със служители на МВР, продължават проследяването на движението на животни и продукти от заразеното стопанството в Черногор.

Антраксът е остра заразна болест по животните и човека. БАБХ призовава гражданите да купуват и консумират месо само от регистрирани животновъдни обекти.