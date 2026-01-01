Създадена работна група, в която участват представители от няколко министерства и от "Информационно обслужване" АД е достигнала да извода за разработване на нормативни промени, с които да се разширят разпоредбите за поддържането на електронните пациентски досиета в актуален вид с коригиране на данни, като се предлага това да става по искане на осиновителите или осиновения, ако е пълнолетен. Това каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос от народни представители от "Прогресивна България" за непрекъснатост на електронното здравно досие в Националната здравноинформационна система при пълно осиновяване.

Министерството на здравеопазването разработи правила за коригиране във връзка с пълното осиновяване и следващата седмица ще ги изпрати за съгласуване към Комисията за защита на личните данни, допълни тя.

Извън компетентността на Министерството на здравеопазването (МЗ) е да предвижда програми за целево финансиране или други механизми за подпомагане на детските ясли с цел ремонт. Това каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос от Николай Златарски от парламентарната група на ДПС относно подпомагане за специализирано здравно заведение – детска ясла в Кюстендил.

Принципал на детските ясли е Общината, а МЗ администрира процеса по осигуряване на средства по бюджетите на общините за финансово подпомагане на родителите на деца до тригодишна възраст, които не са приети поради липса на свободни места в общинските детски ясли или яслени групи, припомни министър Ивкова.

През август тази година са осигурени 1,5 млн. евро за подпомагане на отглеждането на деца до тригодишна възраст в периода от 1 май до 30 юни 2026 г., като средствата са за отглеждането на 2779 деца в Столична община, повече от 99 хил. евро за 185 деца в община Варна, повече от 31 хил. евро за 56 деца в община Пловдив, над две хиляди евро за деца в община Божурище, Софийска област, посочи тя.

Детските ясли могат да се създават от общините, от физически и от юридически лица. Общинските детски ясли се създават, преобразуват и закриват със заповед на кмета на общината. Издръжката на децата се подпомага от съответния общински бюджет, а управлението и ръководството на яслата се осъществява от директор, назначен от кмета на общината. Задължение на собственика на сградата е да я поддържа в добро санитарно и техническо състояние за осигуряване на среда, създаваща условия за отглеждане на децата. Министър Ивкова каза още, че е била уведомена от Регионалната здравна инспекция в Кюстендил, че има компрометирани участъци по външната конструкция на сградата, в която се помещава яслата в Кюстендил, както и нарушена настилка в двора ѝ. По данни на директора на яслата констатираните проблеми с настилката са в резултат на изкопни дейности и поставяне на подземни комуникации, допълни тя. Издадено е предписание за извършване на ремонтни дейности и са въведени ограничения за достъпа на персонала и на децата до проблемните тераси и зоните под тях. При извършен последващ контрол е установено, че металните пейки в двора са премахнати и са почистени плочниците. Компрометираните плочки по бордовете на терасите са отстранени и предстои монтиране на нова облицовка. Към момента строителните дейности са приключени, а настилката е възстановена, добави министър Ивкова.