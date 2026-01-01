50-годишна пешеходка пострада при пътнотранспортно произшествие в Казанлък, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал около 11:10 часа на 27 август на кръстовището на бул. „Розова долина“ и ул. „Бачо Киро“. По първоначални данни автомобил „Ауди“, управляван от 74-годишен мъж, е блъснал жената, докато тя е пресичала по пешеходна пътека.

Шофьор на товарен автомобил блъсна възрастна жена в Казанлък

Пострадалата е откарана от екип на ФСМП-Казанлък за преглед и след оказаната медицинска помощ е освободена. Няма опасност за живота ѝ.

Шофьорът и пешеходката са тествани за употреба на алкохол, като пробите и на двамата са отрицателни. На водача е съставен акт за установено административно нарушение.