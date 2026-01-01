Няма план по отношение на социалните, политическите и икономическите сътресения, които изкуственият интелект е напът да предизвика, предупреди Бил Гейтс, цитиран от CNBC.

Съоснователят на „Майкрософт“ (Microsoft) заяви, че ИИ може да се превърне или в „най-великия изравнител, създаван някога“, или в „най-лошия източник на несправедливост“, но по думите му няма „доказателства, че лидерите, експертите и общностите се справят адекватно с предизвикателствата“.

В публикувано днес есе Гейтс пише, че ИИ може да измести работници в цялата икономика, да ограничи наемането на служители на начални позиции и да принуди политиците да преосмислят пазара на труда, образованието и системата за социална защита.

Есето бележи промяна спрямо предишни изказвания на Гейтс, който чрез фондацията си работи с „Майкрософт“ и други компании в областта на ИИ. През октомври той заяви пред CNBC, че ИИ е „най-голямото технологично нещо през живота ми“, като добави, че изкуствения интелект е толкова фундаментален, че влиянието му трудно може да бъде преувеличено.

В есето си Гейтс посочва, че в крайна сметка ще бъдат необходими нови национални органи и международни институции, които да помагат за координирането на действията и да осигуряват защита срещу рисковете, свързани с ИИ, в световен мащаб.

„Предизвикателството е огромно, а дори при най-добрите обстоятелства преходът към новата ера на ИИ ще бъде един от най-бурните периоди в човешката история“, заяви Гейтс.

В есето си милиардерът филантроп заявява, че за разлика от предишни технологични промени ИИ може да замени човешкия интелектуален труд в различни отрасли по-бързо, отколкото съкратените работници ще могат да преминат към новосъздадени работни места.

„Нужно ни е време да се подготвим за периода на социални, политически и икономически сътресения, в който сме напът да навлезем“, пише той.

„За съжаление, в момента не се подготвяме за това и не виждам доказателства, че лидерите, експертите и общностите се справят адекватно с предизвикателствата”, коментира Гейтс. „Няма план за улесняване на прехода към ерата на ИИ“, посочи той.

Гейтс заяви, че заетостта на висококвалифицираните служители вече е засегната, като сред първите области, които могат да бъдат ударени, са продажбите, обслужването на клиенти, софтуерното инженерство и работата на юрисконсултите. По думите му в крайна сметка ИИ може да поеме задачи като оценяване на кредити, анализиране на данни и първоначален преглед на пациенти.

Работниците в производството и други професии, изискващи физически труд, също ще бъдат подложени на натиск с поевтиняването на все по-способните роботи, заяви той. Според Гейтс младите хора са изправени пред риска да навлязат на пазар на труда с по-малко свободни работни места.

„Хората, които имат най-голяма нужда от време, са тези, които разполагат с най-малко – счетоводителят, заменен от бот, или работникът, който получава 20 долара на час и губи работата си заради робот, струващ 10 долара на час“, добави той.

Конкуренцията може да ускори внедряването на технологиите. Тъй като компаниите използват изкуствения интелект и роботика, за да намалят разходите си, конкурентите им ще бъдат принудени да ги последват. „Роботите и ИИ, взети заедно, могат да създадат порочен кръг“, добави той, предупреждавайки, че преквалификацията и намирането на нова работа ще предизвикат значителни сътресения.

Гейтс, който в есето признава, че все още има финансови връзки с технологичната индустрия, заявиява също, че технологията може да „ускори иновациите“ при решаването на „най-трудните технически предизвикателства“ в света - осигуряването на надеждна чиста енергия, борбата с климатичните промени, производството на достатъчно храна и изкореняването на болестите.

По думите му управлението на прехода изисква нови национални органи, способни да координират политиките в областта на заетостта, данъчното облагане, енергетиката, изборите, общественото здраве, финансовата система и националната сигурност.

„Но дори страна, която успее да приведе собствения си дом в ред, ще продължи да бъде изложена на рискове, които преминават границите и затова паралелно ще трябва да бъде създадена международна организация“, каза той.

Тези институции биха могли да бъдат изградени по модела на някои съществуващи системи, като международния режим за инспекции на ядрените оръжия, правилата за международната авиация и споразуменията за защита на озоновия слой.

„Една нова глобална организация за ИИ ще трябва да включва елементи и от трите, както и нещо повече“, допълва той.