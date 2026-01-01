Нивото на река Дунав се е повишило в почти целия български участък през последните 24 часа. Това показват актуалните данни на Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

Най-голямо е покачването при водомерния пост в Лом – със 7 см. При Видин нивото се е повишило с 4 см, а при Ново село и Оряхово – с по 3 см. Покачване с 2 см е отчетено при Никопол, а при Русе – с 1 см.

При Свищов нивото на реката остава без промяна, докато при Силистра е регистрирано минимално понижение с 2 см.

Застой и минимално повишение на нивото на река Дунав

Въпреки покачването през последното денонощие водните стоежи остават ниски. По данни на агенцията към 27 август при Русе нивото е минус 123 см, при Силистра – минус 114 см, а при Оряхово – минус 112 см.

По информация на дирекция „Речен надзор“ през последните 24 часа няма плавателни съдове, заседнали във или извън корабоплавателния път.

Нивото на река Дунав леко се повишава през последното денонощие

Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия български участък на реката. Хидроложката обстановка продължава да бъде усложнена.