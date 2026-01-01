Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за равнопоставеност между жените и мъжете с цел да се подобри балансът между половете сред директорите на дружества, регистрирани на фондовата борса. Законопроектът, внесен от Министерския съвет, бе одобрен със 159 гласа „за“, девет гласа „против“ и един – „въздържал се“.

Измененията предвиждат най-малко 33% от всички директорски позиции в управителен и надзорен съвет, съответно в съвета на директорите на публичните компании, да трябва да се заемат от пола с по-малко представители. Определеният срок за първо отчитане е 30 юни 2027 г. за отчетната 2026 г. Предвижда се с подаването на декларации за корпоративно управление публичните дружества да предоставят информация за броя на жените и мъжете в състава на своите управителни органи.

Определя се срок до 30 юни 2027 г., в който Комисията за финансов надзор да изготви и публикува списък за публичните дружества, които са постигнали определената цел. При нарушение на задълженията за публикуване на изискваната информация за поставената количествена цел дружествата ще се наказват с глоби.

Закон за баланс между половете в бордовете на компании, приеха на първо четене в комисия

Законопроектът цели въвеждането разпоредбите на Директива (ЕС) 2022/2381 на Европейския парламент и на Съвета от 23 ноември 2022 г. за подобряване баланса между половете сред директорите на дружества, регистрирани на фондовата борса, и на свързаните с това мерки.

"Доколкото помня председателят на Комисията по защита от дискриминация каза, че този законопроект не може да влезе в техните правомощия, защото има проблем да изпълнят някои от критериите в него. Сега вие заявявате, че влиза в компетенциите им и въпросът е кой лъже – вие или председателят на комисията", каза Георги Георгиев от "Възраждане". "Стана ясно, че подкрепяте евроатлантическата линия на правителствата на ГЕРБ-СДС и ДПС да приемате групови директиви от ЕС, защото така са ни казали", добави той.

"Като държава член на ЕС ние сме длъжни да приложим и транспонираме европейските директиви и в нашето национално законодателство. Не мисля, че някой лъже и съвсем нормално е когато на някого се вменяват повече задължения, този, който трябва да ги изпълни, да има първоначален негативизъм", посочи Мария Недева от "Прогресивна България".

"Според българската Конституция, в която се заклехме, не може да има привилегии на база на пол. Днес трябва да гласуваме против този измислен законопроект", заяви Костадин Костадинов от "Възраждане".

В Закона за защита от дискриминация (чл. 39 ал. 1) се въвеждат съответни изисквания, свързани с това, че ако съответните кандидати за заемане на длъжност в администрацията на държавните и местни органи, кандидатите са равностойни по изискванията за длъжността, се назначава кандидатът от по-слабо представения пол. Това е действаща разпоредба, каза зам.-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска.