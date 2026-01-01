Засилени проверки пред заведенията и в районите около тях ще се проведат в Плевен, съобщиха от полицията.

На 28 август и 29 август униформени ще извършват проверки за контрол около и в питейните и увеселителни заведения на територията на града.

Основният фокус на мероприятията е опазването на обществения ред и стриктно спазване на Закона за закрила на детето. Целта на засилените проверки е превенция срещу употреба на алкохол, наркотици и райски газ от подрастващите, както и гарантиране на сигурността им.

Полицейските действия са насочени към спазването на вечерния час за лица под 18 години и присъствието им в заведения без пълнолетен придружител.

При установяване на деца без придружител или в нарушение на закона, те ще бъдат извеждани и предавани на техните родители, на които ще се търси административно - наказателна отговорност.

За всеки регистриран случай ще бъдат уведомявани компетентните органи в Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Плевен, както и в отдел „Закрила на детето“ при Агенция „Социално подпомагане“.