Ново изследване от Университета „Тъфтс" предполага, че фитоенът - по-слабо познато съединение в доматите - може да помогне за защита срещу мастна чернодробна болест, засягаща повече от един на всеки трима възрастни американци, съобщи изданието „News Medical".

В продължение на десетилетия червеният пигмент ликопен се смяташе за основния хранителен компонент на доматите, но новото изследване сочи, че и фитоенът - безцветен предшественик на ликопена - може да допринася за защитните свойства на доматите срещу хроничната мастна чернодробна болест, засягаща до 38 процента от възрастните американци. Изследването, публикувано в списание „Molecular Nutrition & Food Science", установи, че мишките, приемали фитоен, развили значително по-слабо изразена мастна чернодробна болест в сравнение с мишките, хранени със същата нездравословна диета без съединението.

Фитоенът не се вижда в зрелите червени домати, но представлява естествен градивен елемент, който растенията превръщат в ликопен и други каротеноиди - пигментите, придаващи цвета на много плодове и зеленчуци. По данни, цитирани в изследването, до 100 милиона възрастни в САЩ - и до 75 процента от американците със затлъстяване или диабет - страдат от метаболитно асоциирана стеатозна чернодробна болест, при която прекомерното натрупване на мазнини в чернодробните клетки може да доведе до възпаление, увреждане и в по-тежки случаи - до цироза.

Учените отдавна знаят, че доматите могат да имат защитен ефект върху черния дроб, а изследвания върху животни показват, че доматеният прах се представя по-добре от пречистения ликопен - индикация, че и други съединения в доматите допринасят за тези ползи. Водещият автор на изследването На Юн Лий, докторант в Училището по наука и политика в областта на храненето „Джералд Дж. и Дороти Р. Фридман" към Университета „Тъфтс", посочи, че макар ликопенът и фитоенът да се съдържат в сходни количества в доматите, фитоенът се усвоява по-лесно от организма.

За целите на изследването учените хранили две групи мишки с диета с високо съдържание на рафинирани въглехидрати в продължение на шест месеца, имитираща хранителни навици, свързани с мастна чернодробна болест при хората. Половината от мишките получавали добавка от фитоен в доза, еквивалентна на консумацията от човек на около три до четири средно големи сурови домата или 100 грама доматено пюре дневно.

Резултатите показали, че мишките, получавали фитоен, развили значително по-слабо изразена мастна чернодробна болест. Вместо да действа чрез промяна на чревния микробиом, съединението изглежда активирало ключови протеини, участващи в регулирането на чернодробния метаболизъм, подпомагайки изгарянето на излишните мазнини за енергия. Интересно откритие било, че мишките, лишени от ензимите, необходими за метаболизирането на фитоена, натрупали по-високи нива на съединението, но не получили същата защита - находка, подсказваща, че защитният ефект може да идва от по-малки съединения, образувани при разграждането на фитоена в организма.

Изследването установило още, че женските мишки натрупвали повече фитоен в черния дроб в сравнение с мъжките, което подсказва възможно влияние на пола върху усвояването на съединението. Според старшия автор на изследването Сян-Дун Уанг, старши учен в Изследователския център по хранене на човека „Джийн Майер" към Министерството на земеделието на САЩ за проблемите на стареенето към Университета „Тъфтс", фитоенът се съдържа в изобилие не само в доматите, но и в морковите, червените чушки, розовия грейпфрут, динята и кайсиите. Той добави, че при потвърждение на резултатите от бъдещи изследвания насърчаването на консумацията на богати на фитоен храни би могло да бъде полезна стратегия за превенция или забавяне на прогресията на метаболитната чернодробна болест при хора с висок риск.