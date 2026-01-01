Въпреки че в повечето рецепти доматите обикновено се използват като зеленчуци, всъщност те са плодове – и то много популярни. Независимо дали са пресни, консервирани, в буркани или сушени, много хора ги добавят към салати, супи, сосове, сандвичи, макаронени изделия, ястия с яйца, къри, чили, яхнии, салси и други.

И с наближаването на сезона на доматите, много от нас – особено тези, които отглеждат домати у дома – се готвят да ги ядат практически всеки ден в продължение на седмици или дори месеци. Но какво точно можете да очаквате да се случи физиологично, ако ядете домати ежедневно?

Хранителна стойност на доматите

Макар че по отношение на макронутриентите доматите не впечатляват особено – съдържат скромни количества белтъчини, въглехидрати (включително фибри) и мазнини – техните ползи идват основно от микроелементите, съобщи Real Simple.

„Доматите са една от най-богатите на хранителни вещества храни, които можете да добавите към менюто си. Те доставят витамин С, калий, фолат и витамин К, но истинската звезда е ликопенът, пигментът, отговорен за този наситено червен цвят – и един от най-добре проучените антиоксиданти в храната“, заяви регистрираният диетолог Катрин Розентал.

И като една от най-популярните думи, свързани с хранителната стойност на доматите, ликопенът е полезен за организма по няколко начина. „Ликопенът работи усилено на клетъчно ниво, като се бори с оксидативния стрес – вид вътрешно увреждане, което с времето тихо подхранва хроничните заболявания. Той също така играе защитна роля за здравето на сърцето, по-специално чрез намаляване на окисляването на холестерола с ниска плътност (LDL или „лошия“ холестерол), който допринася най-много за натрупването на артериални плаки“, обясни Розентал.

Но ликопенът не е единственото растително съединение, което се съдържа в доматите. „Те осигуряват и други антиоксиданти, като бета-каротин и хлорогенова киселина. Бета-каротинът е прекурсор на витамин А, поради което подпомага имунната функция и здравето на очите, докато хлорогеновата киселина може да подобри регулирането на кръвната захар и да понижи кръвното налягане“ добави регистрираният диетолог Джил Макнат, MS, RDN.

Накратко, хранителните вещества в доматите могат да подпомогнат здравето на сърцето, имунната система, тъканите, метаболизма, очите и дори червата.

Какво се случва, когато ядете домати всеки ден?

Имайки предвид тези хранителни предимства, хората, които консумират домати ежедневно, могат да очакват някои доста забележителни ползи за здравето.

„Ако ядете домати редовно, сърцето ви вероятно ще ви благодари! Ликопенът намалява възпалението и оксидативните увреждания с течение на времето, докато калият помага за регулиране на кръвното налягане“, сподели Розентал. Витамин К също подпомага здравословното съсирване на кръвта, а ликопенът помага за намаляване на нивата на LDL холестерол – което допълнително засилва ползите на доматите за сърцето.

„Ежедневната консумация на домати подпомага антиоксидантната защита, което намалява оксидативния стрес и може да понижи риска от някои видове рак – подпомагайки здравето на имунната система. Изследванията също така показват, че включването на домати в менюто може да увеличи броя и разнообразието на полезните микроорганизми в червата. Като цяло, доматите са храна, богата на хранителни вещества, която може да подпомогне здравето на сърцето, да намали възпаленията и да подобри здравето на червата“, каза Макнат. Опазващите зрението ефекти на бета-каротина и подкрепата за здравето на клетките и тъканите, осигурявана от фолиевата киселина, допълват ползите от доматите за цялото тяло.

Въпреки това, някои хора трябва да бъдат предпазливи при ежедневната им консумация. „Доматите са кисели и за хора с киселинен рефлукс или гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ) ежедневният им прием може да бъде провокиращ фактор. Ако обичате домати, но забележите парене, опитайте да намалите количеството или да проверите дали суровите или варените домати са провокиращи“, посочи Розентал.

Макнат добави, че при някои хора, особено с автоимунни състояния, доматите могат да влошат симптоми като възпаление или болки в ставите, тъй като принадлежат към семейството на нощните сенки и съдържат алкалоиди. Това обаче засяга само малка част от хората.

Ползите могат да се получат от пресни, замразени и консервирани домати. Консервираните дори често съдържат повече ликопен заради термичната обработка. Важно е да се избягват продукти с добавена захар и много сол.

Също така е добре доматите да се консумират с мазнина, за да се усвояват по-добре ликопенът, бета-каротенът и витамин K.