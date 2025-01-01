Доматите, освен че са вкусни, те също имат множество полезни свойства за здравето.

Ето някои от тях:

Богати на антиоксиданти

Доматите са източник на витамин С и лицопен, които са мощни антиоксиданти, които помагат да се предпази тялото от свободните радикали и да се намали риска от различни заболявания.

Тиквичките - вкусни и много полезни за здравето ни

Подпомагат здравето на сърцето

Доматите съдържат калий, който помага за контролиране на кръвното налягане и намалява риска от сърдечни заболявания.

iStock/Getty Images

Подобряват зрението

Доматите са богати на витамин А, който е важен за здравето на очите и може да помогне за предотвратяване на различни очни проблеми.

Подпомагат доброто функциониране на черния дроб

Доматите съдържат фибри, които помагат за подобряване на храносмилането и подпомагат доброто функциониране на черния дроб.

Сиренето - вкусно и много полезно за здравето ни

Така че следващия път, когато си приготвяш салата или сос от домати, помисли за всички полезни ползи за здравето, които получаваш.