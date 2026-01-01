Аварирал тежкотоварен автомобил затрудни движението в тунел „Витиня“ на автомагистрала "Хемус" в посока София днес преди обед, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Затварят поетапно ленти по АМ „Хемус“ заради смяна на камери

Движението се осъществяваше в изпреварващата лента, като трафикът се регулираше от униформени, съобщиха от АПИ и призоваха шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Малко след 11 часа от пътната агенция съобщиха, че е възстановено движението в тунел „Витиня“.