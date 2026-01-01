Мъж е пострадал при домашно насилие в село Алдомировци, съобщиха от ОДМВР-София.

Сигналът е подаден около 21:20 часа снощи в Районното управление в Сливница. Пред пристигналите на адреса полицаи мъжът разказал, че между него и сина му възникнал скандал.

По думите му синът му отправил заплахи и закани, душил го и го бутнал на земята, след което напуснал дома.

Пострадалият е настанен за лечение с фрактура на бедрото.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 5А от Наказателния кодекс.