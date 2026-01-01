Изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Георги Татарски предложи поскъпване на природния газ през септември с 5,5 на сто спрямо август. Това стана по време на откритото заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), на което беше обсъден докладът относно заявлението на обществения доставчик за утвърждаване на цена за следващия месец, по която „Булгаргаз“ ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

„Булгаргаз“ предложи първоначално цената на природния газ за септември да е 41,31 евро за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Татарски днес поиска тя да бъде повишена на 41,60 евро.

Той обясни, че през последните дни в "Булгаргаз" са постъпили писма от топлофикационни дружества, с които те се отказват от заявените искания за намаляване на количествата на природния газ. Освен това намалява делът на азерския газ в общия микс, а той e с най-ниската цена, обясни Татарски.

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По този начин увеличената цена до 41,60 евро за мегаватчас е с над 22 евро по-ниска от нивата на европейските борси и на „Газов хъб Балкан“, акцентира той.

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски насрочи за 31 август закрито заседание на регулатора, на което Комисията окончателно ще се произнесе с решение за цената на природния газ през септември.

Цената на природния газ, определяна от КЕВР, служи като основен ценови ориентир за топлофикационните дружества, газоразпределителните компании и индустриалните потребители в страната.

На 31 юли регулаторът утвърди цена на природния газ за август в размер на 39,43 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, припомня БТА.