Поради технически причини на централно ниво, считано от 27 август 2026 г. до отпадане на необходимостта, в сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Перник се преустановява приемът на заявления за издаване на паспорт с 10-годишна валидност.

Заявителите на административната услуга могат да подават заявления за издаване на паспорт само с 5-годишна валидност.

При възстановяване на възможността за прием на заявления за паспорти с 10-годишна валидност ще бъде предоставена допълнителна информация.

ОДМВР – Перник се извинява за причиненото неудобство.