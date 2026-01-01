Парламентът прие на първо и второ четене в едно заседание Законопроект за ратифициране на Споразумението за ниво на обслужване, стандартен пакет, продължаване на услуги между Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) на Република България и Организацията на обединените нации (ООН), представлявана от Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC), Отдел за управление (DM), Служба за информационни технологии (ITS), относно предоставяне на услуги за информационно-комуникационни технологии, свързани с продължаването на използването и поддръжката на приложението GOAML на ООН, подписано на 11 февруари 2026 г. за Службата по наркотиците и престъпността на ООН и на 16 февруари 2026 г. за ДАНС. Вносител е Министерският съвет на 20 юли 2026 г.

Нарасналият брой доклади за съмнителни операции и необходимостта от бързо и ефективно обработване на големи обеми от данни, получавани от специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ в ДАНС, налагат поддържането в дирекцията на специализиран софтуер за анализ на финансово-разузнавателна информация, какъвто е разработеният от Службата по наркотиците и престъпността на ООН (UNODC) goAML, се посочва в мотивите на законопроекта.

Споразумението предвижда заплащането на годишни такси за поддръжка на софтуерния продукт в размер на 60 хил. щатски долара на година, като е сключено за срок от три години с възможност за автоматично подновяване за още две. Финансирането на годишните такси за поддръжка е осигурено по проект „Заплащане на годишни такси за поддръжка на ССС за анализ на ФРИ“, финансиран по програмата на България по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021-2027 г., съфинансиран от Европейския съюз.

Софтуерът е инсталиран в ДАНС в изпълнение на Стандартното споразумение за нивото на обслужване между Службата по наркотиците и престъпността на ООН (UNODC), Центъра за корпоративни приложения – Виена (EAC-VN) и ДАНС за предоставяне на услуги за информационно-комуникационни технологии, свързани с инсталирането и поддръжката на приложението, подписано на 9 декември 2020 г. за ДАНС и на 18 февруари 2021 г. за Службата по наркотиците и престъпността на ООН, ратифицирано със закон от 47-ото Народно събрание на Република България.

За продължаване използването и поддръжката на софтуера с решение на Министерския съвет от 11 февруари 2026 г. е одобрен проектът на Споразумение за ниво на обслужване, стандартен пакет, продължаване на услугите между организациите.

Подписването на Споразумението цели продължаването на ефективното функциониране на специализираната софтуерна система за case management, чрез която е автоматизирана осъществяваната от финансово-разузнавателното звено на България дейност и се ускорява процесът по получаване, съхраняване, проучване, анализиране и разкриване на информация, получена при условията и по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари и на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение, пише в мотивите към законопроекта.