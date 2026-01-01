Спипаха дилър при акция на криминалисти в кв. „Западен парк“ в София, съобщиха от МВР.

При спецакция: Заловиха дилър и клиенти в „Студентски град“ (СНИМКИ)

Акцията по задържането му се e провела на 25 август след получена информация, че разпространява дрога в столицата.

След наблюдение в района на квартала, униформените са пристъпили към проверка на мъжа, докато слизал от автомобил.

Той се е опитал да осуети намеренията им, побягнал, изхвърлил плик с кафяво прахообразно вещество и по време на задържането оказал яростна съпротива.

Хванаха мъж с голямо количество хашиш в София

Експертната справка показала, че иззетият наркотик е фентанил с тегло 20 грама. 52-годишният мъж е задържан за 72 часа и му е повдигнато обвинение.