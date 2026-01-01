Полицаи от Ракитово установиха самоличността на 39-годишен мъж и на три деца, свързани с отделни вандалски прояви в града, съобщиха от ОДМВР-Пазарджик.

Преди няколко дни в Районното управление във Велинград е получен сигнал от местен жител, че неизвестен е срязал две от гумите на паркирания му лек автомобил „Опел“.

Случаят е поет от служители на полицейския участък в Ракитово. В хода на разследването те установили, че извършителят е 39-годишен жител на града.

Вчера в полицията е постъпила и жалба за друга вандалска проява. По получените данни са били разбити три дървени врати и три прозореца на сградата на бившето общежитие на местното средно училище.

При последвалото разследване полицаите установили, че вандалската проява е извършена от три деца на възраст между 11 и 14 години, всички от Ракитово.

По случая с децата работят криминалисти и инспектор от „Детска педагогическа стая“.