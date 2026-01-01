Прогнозен размер на минимална работна заплата от 660 евро за 2027 г. е посочен в Указания на Министерството на финансите за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2027 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за периода 2028-2029 г., публикувани на страницата на министерството в интернет.

За 2028 г. прогнозният размер на най-ниското възнаграждение у нас е 680 евро, а за 2029 г. - 710 евро.

Прогнозата за максималния осигурителен доход е за 2027 г. да бъде 2400 евро, за 2028 г. - 2500 евро, за 2029 г. - 2600 евро.

Припомняме, че парламентът реши да се изработи нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната, а дотогава тя да остане на нивото от 2026 г. - 620 евро.

Правителството и социалните партньори се обединиха около механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната, при който промяната в четири индикатора с равна тежест ще определя в какви граници може да нарасне минималното възнаграждение, съобщиха на 17 август от Министерството на финансите и от Министерството на труда и социалната политика. Четирите индикатора са индексът на цените на малката потребителска кошница, брутната медианна работна заплата, брутната средна работна заплата и брутната добавена стойност на един зает за последните 10 години.