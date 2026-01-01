Средната месечна работна заплата в област Велико Търново през второто тримесечие на 2026 г. е 1112 евро и е с 43 евро по-висока спрямо предходното тримесечие, но е с 332 евро по-ниска от средната за страната, която е 1444 евро. Това съобщиха от отдел „Статистически изследвания - Велико Търново“ на Териториално статистически бюро - Север.

В сравнение с останалите области в страната по равнище на работна заплата област Велико Търново се нарежда на 16-о място.

През второто тримесечие на 2026 г. средната месечна работна заплата в областта се увеличава спрямо първото тримесечие на 2026 г. с 4 процента, а спрямо второто тримесечие на 2025 г. - с 8,9 на сто. По месеци тя е съответно 1122 евро за април, 1112 евро за май - 1112 и 1101 евро за юни.

Най-нископлатени са били наетите в административни и спомагателни дейности - 790 евро, хотелиерство и ресторантьорство - 793 евро и операции с недвижими имоти - 822 евро.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2026 г. в обществения сектор нараства с 8,4 процента, а в частния сектор - с 9 на сто.

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания - Велико Търново“, наетите по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2026 г. намаляват с 0,4 процента спрямо края на март 2026 г. и са 64 000 души. Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Други дейности“ с 5,2 процента, а най-голямо увеличение - в „Административни и спомагателни дейности“ със 7,7 процента.

В структурата на наетите по икономически дейности най-голям е относителният дял на тези по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - съответно 22,7 на сто и 14,5 процента.

В края на юни 2026 г. в сравнение с края на юни 2025 г. наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват с 1,5 процента. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ с 1300 души, и „Транспорт, складиране и пощи с 200 души. Най-голямо увеличение е регистрирано при дейностите „Строителство“ и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ съответно със 700 и 100 наети.

В края на второто тримесечие на 2026 г. в частния сектор са работили 64,7 процента от всички наети в област Велико Търново.

Припомняме, че по данни на статистиката през 2025 г. в област Велико Търново общият брой на икономически активното население на възраст 15 и повече навършени години достига 87 300 души.