Една година след смъртта на звездата на хевиметъла Ози Озбърн, семейството му работи по създаването на биографичен филм за него, съобщи електронното издание „Дедлайн“.

Синът на музикалната легенда - Джак Озбърн - наскоро разкри, че сценарият за биографичния филм за баща му вече е „готов“ и че в момента „се търсят режисьори“.

Съоснователят и първи вокалист на рок групата Black Sabbath и един от създателите на стила хевиметъл, известен още като „Принцът на мрака“, почина от инфаркт на 76-годишна възраст миналия юли. Преди това той се сбогува с многобройните си фенове по време на емблематичен концерт в Бирмингам. През 2019 г. рок музикантът беше диагностициран с болестта на Паркинсон.

„Действаме с пълна пара“, каза Джак Озбърн пред E! News, като разкри, че семейството вече има предвид конкретен човек, който да изиграе покойния музикант. „Имаме такъв човек. Не ми е позволено да казвам кой е, но вече се проведоха разговори и ако всичко се нареди, ще бъде страхотно.“

„Имам едно правило, което винаги повтарям на срещите с майка ми или когато се занимавам със семейния бизнес. То е: „Дай на феновете това, което искат“. Това са нашите хора, за тях работим, за тях баща ми пишеше музика, за тях правеше турнета и затова правехме всички онези концерти. Това винаги е било водеща тема", каза Джак Озбърн, който е продуцент и режисьор.

„Тъй като правим филма за Ози съвместно със „Сони“, на срещите винаги казвам: „Не можем да направим някакъв претенциозен филм, разбираем само за ценители“, добави той. „Не, няма да направим това - по много причини, - но най-вече защото не е това, което феновете искат.“

През 2021 г. в официалния профил на Ози Озбърн в Туитър беше обявено, че „Сони пикчърс“ (Sony Pictures) и „Полиграм ентъртейнмънт“ (Polygram Entertainment) „разработват биографичен филм, който ще проследи необикновения живот на рок легендата Ози Озбърн и голямата любовна история между него и съпругата му Шарън“, като за сценарист беше привлечен номинираният за „Оскар“ Лий Хол, припомня „Дедлайн“.