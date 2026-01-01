Земетресение с магнитуд М=3,0 е регистрирано в района на град Серес, Гърция, съобщиха от Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН.

По данни на института земетресението е регистрирано в 11:03 ч. Епицентърът му се намира на около 15 км от град Петрич, 80 км от Благоевград и приблизително 150 км от София.

Към момента няма данни за причинени материални щети или пострадали хора.

Земетресението е било с относително слаб магнитуд, но епицентърът му е в близост до българската граница. Към момента няма официални данни земетресението да е усетено на територията на България.