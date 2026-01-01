"Български пощи“ ще изплащат пенсиите и добавките към тях от 4 до 18 септември 2026 г. Това съобщиха от пресцентъра на дружеството.

Промяната произтича от измененията в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които са в сила от 24 юли 2026 г.

В съобщението се посочва, че съгласно новите разпоредби пощенските станции изплащат пенсиите и добавките към тях по електронен изплащателен картон в периода от 7-мо до 20-то число на месеца, за който се отнасят. Когато това са неработни дни, изплащането започва в началото и завършва в края на предходния работен ден.

От „Български пощи“ уточняват, че през 2026 г. 7 септември е почивен ден, поради което изплащането на пенсиите ще започне на 4 септември. Тъй като 20 септември е неделя, изплащането ще приключи на 18 септември.

Пенсионерите могат да получат пенсиите и добавките си в определените за това дни в обслужващите ги пощенски станции.