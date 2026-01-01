Тридесет и пет годишен български гражданин, на когото са приписани осем престъпления, е бил задържан във връзка с кражби с взлом от жилища в австрийската провинция Долна Австрия, предаде националната новинарска агенция АПА.

По данни на полицията, оповестени днес, той е откраднал основно пари в брой, бижута и хранителни продукти. Общият размер на нанесените щети се оценява на около 4000 евро.

Предполага се, че 35-годишният мъж е извършил престъпленията в провинция Долна Австрия в периода от февруари до май 2025 година. Според полицията местата на престъпленията градове и общини, близо до австрийската столица Виена, както и в Санкт Пьолтен - столицата на провинция Долна Австрия.

Заподозреният е бил задържан през май миналата година от германските власти въз основа на европейска заповед за арест, а във вторник е бил екстрадиран в Австрия. В страната призналият вината си български гражданин е бил отведен по разпореждане на прокуратурата в затвора в Корнойбург.