Един българин, който не е бил част от организирана туристическа група, е в неизвестност след бедствието на границата между Непал и Тибет, съобщи Павлина Илиева, председател на Управителния съвет на Сдружението на туроператорите и туристическите агенти „Обединение Бъдеще за туризма“ (ОБТ). Илиева се позова на последни данни от интернет страницата на Непалския борд по туризъм.

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В документа са посочени общо 644 души от различни държави, които към 12:00 часа местно време все още се водят в неизвестност.

SITUATION UPDATE- 3

Bhotekoshi Flash Flood

August 27, 2026 pic.twitter.com/CO8MGUzzBq — Nepal Tourism Board (@nepaltourismb) August 27, 2026

По-рано Илиева коментира, че няма данни за пострадали или бедстващи организирани български туристи след природното бедствие. Илиева посочи, че сега Азия се намира в период на активни мусони, проливни дъждове и тайфуни. Поради неблагоприятните метеорологични условия лицензирани български туроператори не провеждат организирани екскурзии в този период, допълни тя. Риск съществува единствено за индивидуални пътешественици или нерегламентирано организирани групи за катерене и приключенски туризъм.

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Павлина Илиева изтъкна, че традиционните туристически сезони за комбинирани пътувания Индия - Непал са пролетта и периодът октомври - ноември. По думите й около 10-15 фирми годишно организират подобни програми с около 10-15 групи, които са средно по 20 души. Илиева посочи, че интересът на повечето туристи е предимно към Индия, а Непал е по-рядко посещаван.

Председателят на УС на ОБТ обаче каза, че въпреки че официални турове няма, в региона могат да попаднат любители на екстремни спортове, катерачи и самостоятелни туристи, пътуващи с нелицензирани организатори. Тя посочи, че при евентуални инциденти с такива групи липсват контрол, ясна отговорност и проследимост. „Това е големият ни проблем, когато говорим за сивата икономика. Само че хората, които са много самонадеяни от рода на „Ние сме водачи“, „Ние сме приятели, да отидем там, защото е евтино, за тях реално сега няма никакъв контрол“, коментира Илиева.