Към момента България няма възможност да получи или да закупи изтребители F-16 или „Грипен“ втора ръка. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов.

По думите му се разглежда възможността за осигуряване на резервни части от Полша и Унгария, които да бъдат използвани за поддържането на българските самолети МиГ-29.

„Към момента нямаме опция да получим или да закупим самолети F-16 втора ръка. Възможността е за резервни части от Полша и Унгария, които да поддържат самолетите МиГ-29“, заяви Стоянов.

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„Нека сега аз да ги попитам с какво ние да си пазим въздушното пространство. Поели сме ангажимент, че ще дежурим с два самолета“, заяви Стоянов.

Министърът на отбраната обяви още, че от 2022 г. досега не са внасяни никакви резервни части за поддържането на самолетите МиГ-29.

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Министърът съобщи още, че е обявена обществена поръчка за ремонт на двигатели на стойност приблизително 14 млн. евро.

По думите му, ако се наложи закупуването на резервни части за МиГ-29 от друга държава, ще бъдат пренасочени необходимите средства.