„Продължаваме промяната“ представиха законопроект в допълнение на Закона за движение по пътищата. В него е предвидено пътниците, които използват таксиметров превоз, да могат да получат доста по-евтино и бързо пътуване. Това съобщиха от партията на брифинг в Народното събрание.

По думите на лидерът на партията Асен Василев законопроектът е „доста закъснял“. „Законопроектът е за това да могат такситата да използват бус лентите и да могат да се движат по тях, когато превозват пътници. Самият законопроект предвижда възможността всяка община да реши кои ленти и при какви условия могат да бъдат отворени за движение на таксита, но се премахва забраната за таксита с пътници да се движат в бус лентите в страната“, разясни той.

По думите му това е едно от „тези малки неща, които могат да направят живота по-добър“.

На брифинга участие взеха и от групата на „Спаси София“. „Законопроектът считаме, че е доста полезен за всички, които имат отношение по темата. Пътниците, които използват таксиметров превоз, ще могат да получат едно доста по-предвидимо и евтино пътуване, тъй като няма да плащат таксите за престой в задръстванията“, коментира Иво Михайлов.

Той заяви, че това е от значение за родители, които карат децата си на училище, възрастни хора, които бързо трябва да се придвижат до болници, туристи, които пътуват до гара или летище. „Също така за таксиметровите шофьори е от значение, защото ще стоят по-малко в задръствания и ще могат да изпълняват повече курсове“, каза още Михайлов.

Според него от гледна точка на Общината това е важно, защото ще могат да прехвърлят повече от градския транспорт, така че да облекчат движението.

След него думата взе председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, казвайки че е важно да се оптимизира ползването не лентите в града.