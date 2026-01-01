Цените на петрола се понижават в азиатската търговия днес на фона на надеждите за намаляване на напрежението в Близкия изток, което да отвори пътя за възобновяване на доставките за световния пазар, предаде Ройтерс.

Котировките се понижават за четвърти пореден ден, докато премиерът на Катар се готви да посети Техеран в опит да възобнови мирните преговори между САЩ и Иран.

„Цените на суровия петрол продължиха да спадат постепенно, въпреки все още силно несигурните перспективи относно контрола над Ормузкия пролив и настоящото състояние на световните доставки на петрол, особено на фона на подновените заплахи за ескалация от страна на Путин във войната между Русия и Украйна“, пишат анализаторите от "Уестпак" (Westpac).

Сортът Брент от Северно море, който е референтен за Европа, загуби 0,69 на сто до 87,23 долара за барел.

Американският лек суров петрол WTI поевтиня с 0,81 на сто до 81,56 долара за барел.