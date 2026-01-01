На 94-годишна възраст почина Мери Маргарет Морган - една от известните американски поп изпълнителки от 50-те години на миналия век и ярка телевизионна знаменитост, съобщи АП. Тя си е отишла от естествена смърт в град Лонгвю.
Актрисата е по-известна с артистичния си псевдоним Джей Пи Морган. В гимназията в Калифорния тя била касиер на класа и заради това съучениците ѝ я нарекли Джей Пи (J.P.) по името на известния банкер от XIX век и началото на ХХ век Дж. П. Морган. Това име тя започва да използва като свой псевдоним, отбелязва АП.
FAREWELL, JAYE P. MORGAN— Daily Tribune (@tribunephl) August 27, 2026
Jaye P. Morgan, the singer who became one of the top female recording #artists of the 1950s before finding a second act as a colorful television personality and celebrity judge on “The Gong Show,” has d*ed. She was 94.
Morgan, known for hits including… pic.twitter.com/PyWiJ4FJZw
Кариерата на Мери Морган в шоубизнеса започва едва на 3-годишна възраст в пътуващата трупа на нейното семейство. През 1955 г. тя постига огромен музикален триумф, записвайки пет последователни хита, сред които емблематичните That's All I Want From You и The Longest Walk. По същото време списание DownBeat я обявява за най-добра нова изпълнителка на годината, а по-късно тя стартира и собствено телевизионно шоу.
Born Mary Margaret Morgan, she got her nicknamed after the famous banker when she was class treasurer in high school. On 'The Gong Show,' host Chuck Barris called her 'The Juice.' #JayePMorgan was also on a regular panelist on 'Break The Bank' 1976 to 77.https://t.co/F3NSqtFIVy— The Talking Archive podcast with Josh Jacobs (@iamjoshbjacobs) August 26, 2026
Освен с кадифения си глас, Морган остава в историята на американската поп култура със своята шантава дързост и дръзки импровизации на малкия екран, отбелязва АП. Тя бе редовен гост в The Tonight Show на Джони Карсън, появи се в култовото „Мъпет шоу“ и участва във филми като „Сам вкъщи 2“ и „Самопризнанията на един опасен ум“, режисиран от Джордж Клуни. Световната ѝ слава се затвърди през 70-те години с ексцентричното ѝ и скандално поведение като знаменитост в журито на телевизионното състезание The Gong Show.
Сред хитовете на Морган са Danger! Heartbreak Ahead, If You Don't Want My Love и Pepper-Hot Baby.
Морган се е омъжвала и развеждала три пъти. Тя има един син - Пол Кейн, когото осиновява по време на брака си с пианиста и композитор Арти Кейн.