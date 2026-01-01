„Електроразпределение Север“ АД прекъсна електрозахранването на пет от постройките в местността Баба Алино край Варна, съобщиха от дружеството. Подаването на електроенергия е прекъснато днес в изпълнение на заповед на кмета Благомир Коцев, се уточнява в съобщението.

Спрян е токът на сградите, за които при извършената по-рано този месец проверка е установено, че нямат самостоятелни партиди и електромери. Те са получавали електрозахранване чрез мрежа, изградена след средството за търговско измерване, чиято партида е регистрирана на името на „Форест Клуб Варна“ ООД.

Електрозахранването на другите постройки в местността не е спряно.

От дружеството изтъкват, че още в началото на миналата седмица са издадени задължителни предписания до клиента за преустановяване на електрозахранването към посочените постройки, които не са изпълнени.

Административния съд във Варна бе образувано дело по жалба на „Форест Клуб Варна“ ООД срещу разпореждането на енергийната компания. Тя обаче не променя задължението на дружеството да изпълни разпореждането на „Електроразпределение Север“ АД.