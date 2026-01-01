В рамките на час и половина униформени от Силистра откриха и върнаха на близките им две малки деца, изгубили се в града, съобщиха от полицията.

Първият сигнал е подаден на тел.112 малко след 12:30 часа. Гражданка съобщила за видимо безнадзорно момченце с тротинетка в района на ресторант „Хумбата“.

Пристигналият незабавно на адреса полицейски автопатрул установил, че по-рано детето е било в Дунавския парк с близките си и заедно с него се отправил натам. Така за броени минути била открита бабата на момчето, която до този момент безрезултатно го търсела в парка.

Минути след приключването на случая на тел.112 бил получен нов сигнал за изгубено дете. За него съобщила продавачка в центъра на града, след като го забелязала да се лута само.

Момчето не говорело български език и това създавало допълнителни затруднения. След намесата на полицейския екип много скоро майката на момчето била открита.

Двете момчета са на възраст около 5-6 години. Благодарение на бързата и адекватна реакция на полицията те са намерени за кратко време и върнати на семействата им напълно невредими.