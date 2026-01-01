Министерският съвет прие постановление за наредба, която урежда условията и реда за провеждане на тестове за почтеност на държавни служители.

Наредбата е приета в изпълнение на Закона за държавния служител и е свързана с мерки за борба с корупцията и повишаване на интегритета в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост.

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С нея се определят условията, редът и стандартите за провеждане на тестове за почтеност, включително психометричните принципи и методи за оценка. Регламентират се и случаите, в които тестовете се прилагат – при назначаване или заемане на длъжности с висок корупционен риск, при мобилност и преназначаване, при първоначално оправомощаване за такава длъжност, по препоръка на инспекторат, както и по желание на самите държавни служители.

Тестовете ще се провеждат електронно от Института по публична администрация по заявка на администрации или по инициатива на служителите. Резултатът включва автоматично генериран резултат и допълнително разчитане от служител на Института, който трябва да има магистърска степен по психология и специализирано обучение.

Предвидена е и процедура за оспорване на резултатите. Жалбите ще се разглеждат от изпълнителния директор на Института, който ще определя на случаен принцип трима психолози, различни от първоначално направилия оценката, като те ще изготвят окончателно решение за резултата от теста.

С постановлението се правят и съответни промени в редица подзаконови актове, свързани с управлението на държавната служба, включително правилата за конкурси, мобилност, класификатор на длъжностите, длъжностни характеристики, документи за назначаване, административен регистър и устройствен правилник на Института по публична администрация.