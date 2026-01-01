През последните дни Военноморските ни сили регистрират поредица от случаи на открити безпилотни летателни апарати и техни части по българското Черноморие. И днес след получени сигнали специализирани екипи са извършили разузнаване, идентификация и обезопасяване на обекти, открити във водите и по крайбрежието край Камчия, Каварна и в района на Бургас. Всички находки са транспортирани или обезвредени при стриктно спазване на мерките за безопасност, като по данни на военните те не съдържат взривни вещества.

Екип от Военноморска база – Варна е изпълнил задача по разузнаване и идентифициране на безпилотно летателно средство, открито в морето на 8 морски мили южно от Каварна. Специалистите са установили, че обектът е част от опашката на дрон.

Междувременно след подаден сигнал за предмет, забелязан във водите на Черно море, в к. к. Камчия, друг специализиран екип го разузнал и констатирал, че това е безпилотен летателен апарат, който не носи взривно вещество на борда.

И двата екипа са транспортирали идентифицираните обекти до Военноморска база – Варна, при стриктно спазване на мерките за безопасност.

Специалисти от Военноморска база – Бургас, пък, са били задействани по сигнал за забелязан обект на около 1000-1500 м навътре в морето, край Черноморец.

Военнослужещите действали след разпореждания на началника на отбраната и по заповеди на командира на Военноморските сили.