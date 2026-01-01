Повишаването на отбранителния капацитет на България за откриване и противодействие на дронове обсъди министър-председателят Румен Радев с представители на компанията Axon. В срещата в Министерския съвет участваха още министърът на отбраната Димитър Стоянов, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и министърът на правосъдието Николай Найденов, съобщиха от пресцентъра на МС.

Целта е да бъде надграден и модернизиран капацитетът на националната система за отбрана на фона на променящата се среда за сигурност и нарастващото използване на безпилотни летателни апарати.

Демерджиев: В следващите месеци България ще разполага с ефективни антидрон системи

Необходимостта от по-бързи действия беше подчертана и след случая отпреди няколко седмици, когато дрон-примамка навлезе през северната граница на страната. Впоследствие стана ясно, че апаратът не е бил засечен нито от Румъния, нито от Комбинирания център за въздушни операции (CAOC) в Торехон, Испания. Случаят постави допълнителен фокус върху необходимостта от по-добри способности за ранно откриване и реакция при подобни инциденти.

България и Axon вече си партнират в областта на сигурността. По време на срещата беше отчетена ефективността на използваните от българската полиция бодикамери и електрошокови средства.

Антидрон системите вече са у нас, предстои ключов етап за армията

Част от сътрудничеството е и AXON Lab България – първият у нас иновационен център за обучение и внедряване на съвременни технологии в областта на вътрешната сигурност. Центърът функционира в Академията на МВР от миналата година. Обсъдена е възможността той да бъде разширен с изграждането на тренировъчна зала на територията на Академията.

По време на срещата беше разгледана и идеята за създаване на център за високи постижения в сферата на сигурността и отбраната. Очаква се подобна структура да създаде условия за привличане и професионално развитие на специалисти, както и повече възможности те да останат и да работят в България.